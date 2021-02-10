City Football Group достиг соглашения с клубом Кайки по его трансферу, а также выкупит еще одного футболиста Флуминенсе – Метиньо. Об этом сообщает ряд бразильских СМИ, CityXtra и журналист Фабрицио Романо.

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Отмечается, что сумма трансферов составила 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы и дополнительные выплаты, благодаря которым общая сумма может превысить 30 млн евро. Из этих денег 10 млн евро и бонусы относятся к Кайки, остальные 5 млн евро и бонусы – к Метиньо.

Оба футболиста продолжат выступать за свой нынешний клуб до 2022 года, поскольку законодательство запрещает подписывать контракты с несовершеннолетними. После этого Кайки перейдет в Манчестер Сити, а Метиньо – в Труа, который входит в объединение клубов City Football Group.

Добавим, что Кайки был трансферной целью Шахтера, но Флуминенсе отклонил предложение "горняков", которое было значительно меньше. К слову, этот футболист – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. "Новый Неймар", как называют его за океаном, уже успел провести два матча за национальную сборную U-16.

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