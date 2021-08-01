Шахтер продолжит торги по защитнику Бенфики – "орлы" повысили ценник до 30 миллионов евро
Донецкий коллектив продолжает интересоваться представителем Бенфики Алексом Гримальдо.
Португальцы обновили ценник на своего защитника. Теперь за него хотят 30 миллионов евро, сообщает журналист Педро Алмейда в своем Twitter.
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Ранее Шахтер делал предложение по Алексу, но предложенная сумма не устроила "орлов" – они требовали 20 млн. Теперь, когда в переговоры вступил Манчестер Сити, Бенфика решила поднять стоимость Гримальдо.
Несмотря на это, как сообщает Desporto ao Minuto, "горняки" все же продолжат торги по воспитаннику Барселоны. Шахтер вскоре выйдет на "орлов" с улучшенным предложением, максимальный размер которого может составить 25 млн евро.
В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии Алекс Гримальдо провел 31 матч, отметившись двумя голами и десятью ассистами.
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