Португальцы обновили ценник на своего защитника. Теперь за него хотят 30 миллионов евро, сообщает журналист Педро Алмейда в своем Twitter.

Шахтер сделал предложение по экс-защитнику Барселоны с впечатляющим показателем ассистов

Ранее Шахтер делал предложение по Алексу, но предложенная сумма не устроила "орлов" – они требовали 20 млн. Теперь, когда в переговоры вступил Манчестер Сити, Бенфика решила поднять стоимость Гримальдо.

Несмотря на это, как сообщает Desporto ao Minuto, "горняки" все же продолжат торги по воспитаннику Барселоны. Шахтер вскоре выйдет на "орлов" с улучшенным предложением, максимальный размер которого может составить 25 млн евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии Алекс Гримальдо провел 31 матч, отметившись двумя голами и десятью ассистами.

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