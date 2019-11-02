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Шахтер продолжает страдать от травм – Соломон стал пятым игроком в лазарете "горняков"

16:37 62 Читати українською
Шахтер продолжает страдать от травм – Соломон стал пятым игроком в лазарете "горняков"
Манор Соломон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон не сумел доиграть поединок 13-го тура УПЛ против львовских Карпат.

 
Андрей Борячук 10’
Виктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрей Борячук
58’ Виктор Коваленко
64’ Тете

20-летний хавбек на 48-й минуте упал в штрафной соперника после борьбы с защитником Марвином Мартинсом. После этого Соломон не смог продолжить встречу, вместо него на поле вышел Сергей Болбат.

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Добавим, что в нынешнем сезоне Соломон сыграл за Шахтер 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Перед матчем Лиги чемпионов с Динамо Загреб, который состоится в среду, 6 ноября, в Хорватии в лазарете команды Луиша Каштру находятся Марлос, Исмаили, Коноплянка и Кривцов, которые даже не прилетели на встречу с Карпатами.

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Шахтер Шахтер Манор Соломон Манор Соломон Карпаты - Шахтер
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