Донецкий Шахтер продолжает активную трансферную кампанию и намерен подписать защитника из Серии А.

"Горняки" продолжают переговоры с Сассуоло насчет перехода Марлона, но не могут договориться о стоимости игрока, сообщает Gazzetta di Modena.

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Шахтер сейчас готов выплатить 10 млн евро за бразильского защитника, тогда как Сассуоло намерен получить 15 млн евро. Отмечается, что итальянский клуб может согласиться отпустить игрока, чтобы улучшить свое финансовое положение, но для этого необходимо найти компромисс по цене Марлона. Интересно, что трансфер защитника является личной просьбой Де Дзерби насчет усиления состава.

К слову, Марлон сыграл 25 матчей в составе Сассуоло в прошлом сезоне, не записав результативных действий в свой актив.

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