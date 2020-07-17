Шахтер продолжает отпускать основных игроков в отпуск – трое бразильцев не будут играть против Александрии

Шахтер имеет возможность использовать серьезную ротацию в заключительных матчах чемпионата Украины.

После матча с Колосом (2:0) Луиш Каштру предоставил короткий отпуск еще трем игрокам – Тайсону, Додо и Алану Патрику, информирует официальный сайт "горняков".

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Впереди У Шахтера остался один матч УПЛ против Александрии, который состоится 19 июля. Турнирной мотивации у дончан уже давно нет, поэтому Каштру может спокойно продолжить свои эксперименты с составом. Ранее отдых получали и другие игроки основы – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Марлос и Мораес.

Напомним, после завершения УПЛ Шахтер ждет подготовка к ответному матчу против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы (5 августа). Первый поединок команда Каштру выиграла со счетом 2: 1.

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