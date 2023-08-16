Нападающий Шахтера Даниил Сикан в ближайшее время должен поставить подпись под новым соглашением.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. Между клубом и игроком уже достигнута договоренность о длительном контракте.

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Отметим, действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона. "Горняки" не намерены терять форварда свободным агентом.

К слову, Сикан провел 3 матча за Шахтер в текущем сезоне, в которых отметился 1 голом.

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