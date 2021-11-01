21-летний хавбек поставил подпись под новым соглашением с "горняками", сообщает официальный сайт клуба.

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Сроки и другие детали контракта остаются неизвестными. Предыдущий договор действовал до лета 2022-го. Бондаренко – воспитанник академии Шахтера. В структуре вице-чемпиона Украины уроженец Черкасс пребывает с 2016 года, а в первой команде дебютировал в сезоне 2019/20.

В нынешней кампании Артем Бондаренко провел 3 матча во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Предыдущий сезон на правах аренды он провел в Мариуполе (21 поединок, 8 голов в рамках УПЛ).

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