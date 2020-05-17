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"Шахтер продает игроков для престижа", – селекцонер донецкого клуба поделился секретами "горняков"

17 мая 22:16 3 Читати українською
"Шахтер продает игроков для престижа", – селекцонер донецкого клуба поделился секретами "горняков"
Жозе Бота и Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Боту рассказал о внутренней "кухне" донецкого клуба.

"Владелец Шахтера имеет футбольный вкус. Он хочет, чтобы команда играла определенным образом. Если клуб продает игроков, то ради престижа, а не из-за финансовой потребности.

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Нам нужно сделать все возможное, чтобы удовлетворить президента. Даже когда команда побеждает, он все равно недоволен, потому что игра была не такой, как ему хотелось бы. Нам нужна команда для побед, но также должна быть привлекательна игра, которая нравится владельцу", – рассказал Бота для Mais Futebol.

Напомним, самым дорогим трансфером "горняков" является Фред, который перебрался в Манчестер Юнайтед за 59 млн евро.

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Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Жозе Боту Ринат Ахметов
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