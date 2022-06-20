Шахтер не может диктовать свои условия в переговорах с европейскими клубами.

Фиорентина дала "горнякам" 2 дня, чтобы принять окончательное решение по продаже Додо, сообщает ViolaNews со ссылкой на Corriere dello Sport.

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"Фиалки" заручились личным согласием 23-летнего бразильца, потому решили надавить на Шахтер. Представитель Серии А не собирается платить более 10 млн евро плюс определенные бонусы. Год назад "горняки" рассчитывали получить за Додо 20 млн евро, а с началом войны хотя бы 15 млн евро.

Добавим, что контракт правого защитника с Шахтером рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сокращенном сезоне бразилец провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

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