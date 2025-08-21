Шахтер принял ряд юридических мер в отношении бывшего полузащитника Александра Роспутько, который неожиданно стал игроком российского клуба из второго дивизиона страны-агрессора, сообщает Tribuna.

Футболист-предатель из Шахтера нашелся в России – ранее он играл за сборную Украины

После исчезновения Роспутько в октябре 2023 года – сразу после выездного матча Шахтера U-19 против Антверпена, "горняки разорвали с ним контракт".

Кроме того, Шахтер подал иск в Палату по разрешению споров УАФ с требованием уплаты компенсации за досрочное расторжение соглашения, частично удовлетворенную Палатой.

Также клуб обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ из-за возможного нарушения Кодекса этики футболистом, в частности из-за вероятного получения им российского гражданства. Среди санкций, которые могут быть применены, – дисквалификация.

Серветт назначил жертву Фонсеки и имеет игрока-симпатика России, который был в Заре – последний шанс Шахтера на еврокубки