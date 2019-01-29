Шахтер прилетел в Турцию на второй сбор – в списке трое новичков

Донецкий Шахтер прибыл в турецкий Белек на второй зимний сбор с тремя новичками.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что команда прибыла на второй зимний сбор в Турцию, где будет находиться в течение 10 дней. За это время подопечные Паулу Фонсеки сыграют 5 контрольных матчей.

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Стоит отметить, что с "горняками" полетели защитник Валерий Бондаренко, полузащитник Манор Соломон и нападающий Даниил Сикан.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде, Даниил Сикан.