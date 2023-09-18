Делегация донецкого клуба уже в Гамбурге, где сыграет стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против Порту.

Шахтер уже прибыл в Германию, где сыграет свой первый поединок на групповом этапе Лиги чемпионов с Порту, сообщает официальный Instagram "горняков".

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Отметим, что ван Леувен включил в список на поединок 24 игроков, среди которых и экс-вратарь Динамо –- Артур Рудько. А вот опытному Дмитрию Чигринскому места в делегации не нашлось.

Добавим, что поединок Шахтер – Порту состоится 19 сентября, начало в 22:00. Также в группу H попали Барселона и Антверпен.

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