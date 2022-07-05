Шахтер пригрозил ФИФА судом из-за безразличного отношения к проблемам Украины
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна возмущен, что главный футбольный орган мира не хочет на полную помощь Украине.
"Многие говорят, что поддерживают Украину, но на самом деле не делают этого. Например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, иначе мы бесплатно потеряем много игроков, в которых мы вложили деньги.
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ФИФА должна понимать, что защищать всех игроков из Украины – это их обязанность в этой войне. Мы должны найти способ найти компромисс, иначе все будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд.
Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали. Мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и нашу репутацию. Другие помогли нам – президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если это продолжится, мы подадим в суд", – заявил Срна в комментарии Daily Mirror.
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