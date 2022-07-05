"Многие говорят, что поддерживают Украину, но на самом деле не делают этого. Например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, иначе мы бесплатно потеряем много игроков, в которых мы вложили деньги.

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ФИФА должна понимать, что защищать всех игроков из Украины – это их обязанность в этой войне. Мы должны найти способ найти компромисс, иначе все будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд.

Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали. Мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и нашу репутацию. Другие помогли нам – президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если это продолжится, мы подадим в суд", – заявил Срна в комментарии Daily Mirror.

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