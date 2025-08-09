Польский клуб Висла Краков поддержит украинский Шахтер на важном поединке против Панатинаикоса в еврокубках. Пресс-служба Шахтера обнародовала видео, где Матвиенко переписывается в Instagram с официальной страницей Вислы Краков – клуба, на стадионе которого "горняки" проводят свои домашние матчи в еврокубках.

Среди сообщений в переписке было и напоминание о 31 июля, когда Шахтер дома одолел Бешикташ и обеспечил себе выход в следующий раунд еврокубкового турнира. "Сделаем это снова!" – говорилось в сообщении.

Интересно, что в 2005 году Висла и Панатинаикос встречались в решающем раунде за выход в группу Лиги чемпионов: поляки победили в первом матче со счетом 3:1, но уступили в ответ в Греции 1:4. Поэтому для Вислы было бы особенно приятно увидеть, как украинский Шахтер потенциально отомстит за соседей из Польши.

Напомним, первая игра между Шахтером и Панатинаикосом завершилась ничьей 0:0. Ответный матч состоится 14 августа.

