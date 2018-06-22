Шахтер пригласил 12 юных львовских футболистов в Академию клуба

13 июня на Арене Львов состоялся второй детский турнир Talent Day, участниками которого стали 96 детей из разных городов Украины.

Shakhtar Talent Day стал возможностью для юных спортсменов обратить на себя внимание наставников и скаутов Академии Шахтера.

Первый Talent Day состоялся в начале июня в Харькове, а теперь наступила очередь львовских молодых ребят продемонстрировать свой талант.

Участников турнира разделили на шесть групп по 16 человек и провели ряд коротких матчей на шести площадках. В течение трех часов ребята демонстрировали свои футбольные способности на Арене Львов. На каждой локации ребята набирали баллы, которые определили результате победителей.

Также на соревнованиях присутствовали тренеры-селекционеры Академии донецкого клуба, которые внимательно следили за выступлениями участников, а самых талантливых приглашали на просмотр.

"Увидели сегодня много хороших, талантливых детей. Скажу, что квалификация молодых футболистов даже здесь, в отборе, высока. Главным образом смотрели на то, как они мыслят на поле, решения принимают. Конечно, оценили технику, скорость, движение. Двенадцать игроков взяли на заметку и будем приглашать их на просмотр в Академию", – рассказал тренер-селекционер Академии Шахтера Иван Коцюба.

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