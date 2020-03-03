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Шахтер приехал на матч против СК Днепр-1 без двух ключевых хавбеков

20:35 125 Читати українською
Шахтер приехал на матч против СК Днепр-1 без двух ключевых хавбеков
Луиш Каштру / Сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком игроков, которые имеют шанс принять участие в матче 21 тура УПЛ против СК Днепр-1.

 

Предварительная заявка "горняков" на поединок с новичком элиты состоит из 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Луиш Каштру решил обойтись без услуг защитника Давида Хочолавы, а также двух основных хавбеков – Алана Патрика и Виктора Коваленко. Зато ряд ключевых исполнителей вернулась после полученного отдыха в матче с Ворсклой.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, Шахтер встретится с СК Днепр-1 завтра (4 марта), матч начнется в 19:00.

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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - СК Днепр-1
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