Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик давно стал лакомым кусочком для многих европейских топ-клубов. Уже зимой "горняки" готовы отпустить свою звездочку, однако объявленная цена в 100 миллионов евро отпугивает потенциальных покупателей.

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По информации El Nacional, дончане снизили стоимость на 21-летнего украинца до 47 миллионов евро (40 миллионов фунтов), чтобы привлечь к торгам максимально возможное количество клубов. Среди других Мудрик был предложен испанским грандам Реалу и Барселоне – в Шахтере рассчитывают, что интерес этих клубов приведет к активизации торгов и "горняки" смогут продать Михаила по самой высокой цене.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года.

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