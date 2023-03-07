"Горняки" продолжат подготовку к игре с Фейеноордом в матче 1/8 финала Лиги Европы в столице Польши.

Игроки Шахтера сегодня, 7 марта, утром провели тренировку во Львове, после чего автобусами пересекли украинско-польскую границу и прибыли в Жешув, а оттуда чартерным рейсом добрались до Варшавы, сообщает официальный сайт "горняков".

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8 марта делегация Шахтера проведет традиционные передматчевые мероприятия, в частности, пресс-конференцию и открытую тренировку.

Добавим, что игра 1/8 финала Лиги Шахтер – Фейеноорд состоится 9 марта, начало в 22:00. Ответный матч состоится 16 марта.

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