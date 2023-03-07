Шахтер прибыл в Польшу на поединок Лиги Европы с Фейеноордом
7 марта 23:10 - Читати українською
"Горняки" продолжат подготовку к игре с Фейеноордом в матче 1/8 финала Лиги Европы в столице Польши.
Игроки Шахтера сегодня, 7 марта, утром провели тренировку во Львове, после чего автобусами пересекли украинско-польскую границу и прибыли в Жешув, а оттуда чартерным рейсом добрались до Варшавы, сообщает официальный сайт "горняков".
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8 марта делегация Шахтера проведет традиционные передматчевые мероприятия, в частности, пресс-конференцию и открытую тренировку.
Добавим, что игра 1/8 финала Лиги Шахтер – Фейеноорд состоится 9 марта, начало в 22:00. Ответный матч состоится 16 марта.
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