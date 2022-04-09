Шахтер прибыл в Грецию – "горняки" уже сегодня сыграют с Олимпиакосом
Делегация донецкого Шахтера уже прилетела в Грецию, где начнет свой благотворительный тур для помощи Украине.
Игроки и тренерский штаб Шахтера уже в Афинах, где сегодня в 20:00 "горняки" сыграют свой первый матч в рамках благотворительного турне против Олимпиакоса, сообщает официальный твиттер клуба. Сейчас в расположении команды отсутствуют легионеры, поэтому Де Дзерби будет противостоять Олимпиакосу исключительно украинским составом.
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Голкиперы: Анатолий Трубин, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков.
Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев (Мариуполь), Данило Удод (Мариуполь), Петр Стасюк (Мариуполь).
Полузащитники: Михаил Мудрик, Артём Бондаренко, Дмитрий Мышнев (Мариуполь), Денис Шостак (Мариуполь), Максим Чех (Мариуполь).
Напомним, Шахтер вслед за Динамо отправился в благотворительное турне. 13 апреля дончане должны встретиться с Бешикташем, 14 – с Лехией, а 19 – с Фенербахче. Далее среди соперников ожидаются Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио и другие.
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