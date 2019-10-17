Шахтер прибыл на матч с Колосом без трех основных игроков

"Горняки" перед очередным матчем чемпионата столкнулись с определенными кадровыми потерями.

Донецкий Шахтер завтра, 18 октября, проведет матч 11-го тура чемпионата Украины против Колоса. "Оранжево-черные" прибыли в Харьков без трех игроков основы: Исмаили и Манор Соломон отсутствуют в предварительной заявке, а Тарас Степаненко пропускает матч из-за перебора желтых карточек, сообщает официальный сайт ФК Шахтер.

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В целом, Луиш Каштру взял с собой в первую столицу 20 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Бутко.

Полузащитники: Алан Патрик, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Евгений Коноплянка, Тете, Дентиньо, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат.

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук.

Напомним, поединок между Шахтером и Колосом начнется в 19:00. Чемпион Украины после 10 туров занимает первую строчку чемпионата Украины с 30-ю очками, Колос с 14 баллами идет шестым.

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