Шахтер прибыл на матч с Карпатами без пяти ведущих игроков

В матче 13-го тура УПЛ против львовских Карпат Шахтеру не помогут сразу несколько лидеров команды

Вечером 1 ноября делегация "горняков" прибыла во Львов. На поединок против Карпат Шахтер прибыл без ряда основных футболистов. Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов и Андрей Пятов завтра на поле не выйдут.

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Предварительный состав Шахтера на матч с Карпатами:

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Маркиньос Сиприано, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Виктор Коваленко, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук

Напомним, матч Карпаты – Шахтер состоится 2 ноября на стадионе Украина. Начало в 14:00. Прямая телетрансляция на телеканале 2+2.

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