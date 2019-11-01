Шахтер прибыл на матч с Карпатами без пяти ведущих игроков

В матче 13-го тура УПЛ против львовских Карпат Шахтеру не помогут сразу несколько лидеров команды
Вечером 1 ноября делегация "горняков" прибыла во Львов. На поединок против Карпат Шахтер прибыл без ряда основных футболистов. Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов и Андрей Пятов завтра на поле не выйдут.
По два игрока Динамо и Шахтера претендуют на звание лучшего футболиста октября в УПЛ
Предварительный состав Шахтера на матч с Карпатами:
Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко
Защитники: Додо, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Маркиньос Сиприано, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Виктор Коваленко, Тайсон
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук
Напомним, матч Карпаты – Шахтер состоится 2 ноября на стадионе Украина. Начало в 14:00. Прямая телетрансляция на телеканале 2+2.
Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8