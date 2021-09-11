Пресс-служба "оранжево-черных" презентовала фотографии нового автобуса первой команды в официальных соцсетях клуба.

Де Дзерби сравнил победу в УПЛ и Лиге чемпионов – наставник Шахтера удивил своими приоритетами

Презентация состоялась возле НСК Олимпийский. Транспортное средство, на котором Шахтер будет передвигаться в сезоне 2021/22, оформлено в темных цветах, на нем изображена новая форма "горняков" и указано название клуба. Также нанесены логотипы спонсоров.

Напомним, "горняки" после шести туров занимают в турнирной таблице УПЛ второе место, набрав 13 очков. От лидера первенства – Динамо – подопечные Де Дзерби отстают на 3 пункта.

Зоря проти "поганих хлопців": як португальський дует Пінту-Моурінью змінює Рому після Фонсеки