Шахтер на своем сайте презентовал сразу три варианта формы на сезон 2024/25.

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Домашний и выездной комплекты выполнены в традиционных цветах клуба и созданы для максимально удобной игры, независимо от локации матча. Кроме них представлена и первая в истории дончан футбольная форма в национальных цветах.

Основой новой формы сезона-2024/25 является инновационная технология ULTRAWEAVE – ультралегкая, инженерная ткань, создана с помощью высокоточных технологий плетения. Ее конструкция имеет структурированную, 4-стороннюю эластичность, что снижает вес и трение (для того, чтобы быть быстрее и сильнее на футбольном поле).

Напомним, разработчиком формы Шахтера является компания Puma, с которой "горняки" сотрудничают с лета 2021 года (соглашение будет действовать до 2031 года).

Приобрести обновленную форму можно с 5 июля в онлайн-магазине Шахтера, в сети фирменных магазинов PUMA и на официальном сайте компании, а также в магазинах официальных партнеров PUMA "Мегаспорт" и "Интерспорт". Цена игровой футболки составляет 3990 грн.

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