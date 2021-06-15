Шахтер провел целую пресс-конференцию по случаю представления 42-летнего итальянца в статусе главного тренера. Трансляция этого события происходила на Youtube-канале "горняков".

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Де Дзерби, в частности, спросили, почему он выбрал именно Шахтер, на что он ответил следующее: "Должен сразу сказать, что за время работы в Сассуоло я очень привязался к этому клубу, у меня были прекрасные отношения со всеми игроками. Когда принимал решение об уходе, я много общался с Сергеем Палкиным, Дарио Срной и Жозе Боту. Для меня было важно, что у нас одинаковый взгляд на футбол. Мы одинаково смотрим на игру и было ощущение, что мы знакомы уже лет двадцать. Предложения от других команд поступали, но я был достаточно тверд в своем решении – приехать сюда, в Киев, работать с Шахтером. Я сделал то, что хотел".

Заметим, накануне коуч провел первую тренировку Шахтера. Дебют итальянского специалиста во главе "горняков" состоится 24 июля в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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