Шахтер претендует на защитника Милана Густаво Гомеса, – журналист

Донецкий Шахтер проявляет интерес к защитнику Милана Густаво Гомесу, выступающему на правах аренды за Палмейрас.

Защитник Милана Густаво Гомес, который сейчас арендован Палмейрасом, привлек внимание донецкого Шахтера, сообщает журналист Симоне Кристао.

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Ситуацию осложняет то, что чемпион Бразилии хочет активировать опцию выкупа футболиста. Палмейрас обязан выплатить "россонери" 1,5 млн евро, а также еще 4,5, если Гомес проведет более 50% поединков.

И при этом бразильский клуб опасается интереса со стороны "горняков". Вопрос перехода пока не решен.

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