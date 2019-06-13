toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Шахтер претендует на защитника Милана Густаво Гомеса, – журналист

15:55 58 Читати українською
Шахтер претендует на защитника Милана Густаво Гомеса, – журналист
Густаво Гомес / ФК Палмейрас

Донецкий Шахтер проявляет интерес к защитнику Милана Густаво Гомесу, выступающему на правах аренды за Палмейрас.

Защитник Милана Густаво Гомес, который сейчас арендован Палмейрасом, привлек внимание донецкого Шахтера, сообщает журналист Симоне Кристао.

Бондаренко может перейти в Виторию Гимараеш, откуда пришел Каштру

Ситуацию осложняет то, что чемпион Бразилии хочет активировать опцию выкупа футболиста. Палмейрас обязан выплатить "россонери" 1,5 млн евро, а также еще 4,5, если Гомес проведет более 50% поединков.

И при этом бразильский клуб опасается интереса со стороны "горняков". Вопрос перехода пока не решен.

"После трех очень успешных лет в Украине выпал шанс реализовать мечту". Фонсека – о том, какой будет его Рома

blog_ava
Малиновский заинтересовал два клуба Серии А – украинец отклонил последнее предложение Генка
10:38
755
Теги
Трансферы Милана Трансферы чемпионата Украины Трансферы Чемпионата Италии Палмейрас Палмейрас Трансферы Густаво Гомес Густаво Гомес Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
17
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук