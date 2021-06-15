Шахтер представляет Де Дзерби – прямая видеотрансляция
19:22 - Читати українською
Донецкий клуб по-особенному решил представить 34-го главного тренера в своей истории.
Шахтер объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером еще 25 мая, но официальная презентация состоится только сегодня, 15 июня.
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Пресс-служба донецкого клуба организовала возможность следить за происходящим онлайн, мероприятие начнется в 19:36.
Напомним, итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.
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