Донецкий клуб по-особенному решил представить 34-го главного тренера в своей истории.

Шахтер объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером еще 25 мая, но официальная презентация состоится только сегодня, 15 июня.

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Пресс-служба донецкого клуба организовала возможность следить за происходящим онлайн, мероприятие начнется в 19:36.

Напомним, итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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