Шахтер предложил за Моро кругленькую сумму – Динамо Загреб пока крутит носом

Чемпион Украины возобновил интерес к полузащитнику хорватской команды.

Донецкий Шахтер снова включился в борьбу за 21-летнего полузащитника загребского Динамо Николу Моро, сообщает издание Sportsport.ba.

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"Оранжево-черные" сделали чемпиону Хорватии предложение в размере 12 млн евро, однако получили отказ. Загребцы планируют выторговать за своего хавбека не менее 15 млн евро и надеются, что "горняки" согласятся на эти условия.

К слову, Моро мог пополнить чемпионов Украины еще год назад, однако травма колена заставила Шахтер отказаться от идеи трансфера. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

В текущем сезоне Моро провел за Динамо 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

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