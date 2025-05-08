На недавнем заседании Совета УПЛ в Доме футбола обсуждалось предложение о возможном сокращении состава элитного дивизиона до 12 команд, сообщает ТаТоТаке.

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Идею представил генеральный секретарь Шахтера Александр Черкасов. Согласно его предложению, формат предусматривал бы два полноценных круга с последующим распределением команд на две группы по шесть команд, с которыми каждая команда сыграла бы еще два круга. В результате каждый клуб должен был бы провести 32 матча, как это происходило в УПЛ с 2016 до 2020 года.

Однако на заседании только один клуб выразил поддержку этой инициативе – Полесье. Остальные 14 участников лиги поддержали сохранение текущего формата с 16 командами.

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