Шахтер надеется удержать Тайсона и Андрея Пятова, которые летом могут стать свободными агентами.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин подтвердил переговоры с двумя ветеранами.

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"С Пятовым мы ведем переговоры. Сделали ему предложение и сегодня ждем ответа. По Тайсону также открыты к переговорам. Главное, чтобы у футболиста было желание оставаться в Шахтере", – заявил Палкин в комментарии Shakhtar News.

Добавим, что Пятов провел 6 матчей в текущем сезоне, пропустил 11 голов. В активе Тайсона 15 матчей, 2 гола и один ассист.

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