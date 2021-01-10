"Горняки" не планируют так просто отпускать одну из своих звезд.

Донецкий Шахтер пытается договориться о новом контракте со своим футболистом.

Агент Дентиньо пролил свет на возможный уход бразильца из Шахтера

Бразильский журналист Хорхе Никола на своем YouTube-канале сообщил, что чемпион Украины предложил Дентиньо пролонгировать соглашение с клубом. Кроме того, донецкий клуб сообщил игроку, что не отпустит его свободным агентом до истечения контракта.

Как известно, Дентиньо предметно интересовался Коринтианс, который, как и большинство бразильских клубов, не собирался платить серьезную сумму за футболиста. Теперь "тимао" потеряли интерес к игроку Шахтера, ведь не могут выложить за футболиста кругленькую сумму и не хотят ждать окончания его контракта. К слову, соглашение бразильца с Шахтером истекает летом 2021-го – то есть с января он может официально договариваться с другими клубами.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с июля 2011 года, перейдя в лагерь "горняков" из бразильского Коринтианса за 7,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" восемь поединков, в которых забил три гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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