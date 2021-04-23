Шахтер пытается убедить главного тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби возглавить донецкий клуб, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.

Сассуоло настроен продолжить сотрудничество с Де Дзерби – его сватают в Шахтер вместо Каштру

По информации источника, "горняки" предложили 41-летнему специалисту, назначение которого лоббирует лично Дарио Срна, контракт на 2 года.

Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.

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