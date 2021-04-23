Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт, – журналист
09:52 - Читати українською
Донецкий клуб не теряет надежд подписать итальянского наставника.
Шахтер пытается убедить главного тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби возглавить донецкий клуб, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.
Сассуоло настроен продолжить сотрудничество с Де Дзерби – его сватают в Шахтер вместо Каштру
По информации источника, "горняки" предложили 41-летнему специалисту, назначение которого лоббирует лично Дарио Срна, контракт на 2 года.
Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter