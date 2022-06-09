Шахтер предложил части работников уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск, – СМИ
9 июня 23:26 - Читати українською
Донецкий Шахтер будто бы ищет варианты сэкономить в условиях войны.
Шахтер предложил некоторым работникам уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск, начиная с июля, сообщает Tribuna.
Ахметов выделил 60 миллионов в помощь украинскому футболу
Интересно, что вчера "горняки" заявили, что президент клуба Ринат Ахметов выделит 60 млн гривен в поддержку украинского футбола.
К слову, Шахтер по итогам незавершенного сезона 2021/22 занял первое место в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующей кампании.
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