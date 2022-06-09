Донецкий Шахтер будто бы ищет варианты сэкономить в условиях войны.

Шахтер предложил некоторым работникам уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск, начиная с июля, сообщает Tribuna.

Ахметов выделил 60 миллионов в помощь украинскому футболу

Интересно, что вчера "горняки" заявили, что президент клуба Ринат Ахметов выделит 60 млн гривен в поддержку украинского футбола.

К слову, Шахтер по итогам незавершенного сезона 2021/22 занял первое место в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующей кампании.

Россия напала на Украину: Реброва и Вернидуба сватают в иностранные клубы, Динамо ждет Ливерпуль (LIVE)