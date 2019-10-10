Шахтер предложил болельщикам поддержать игроков в раздевалке перед матчем Лиги чемпионов

Интервью — 12:00 310
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"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру
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"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно ПересаИспания — 9 окт 1005
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Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серцяИталия — 9 окт 622
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"Сирійці Чорноморця спали у сауні". Одеський Зідан – про зупинку серця, дубль у ворота Динамо і зразкового ФедецькогоИнтервью — 9 окт 2278
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Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцемИталия — 9 окт 1625