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Шахтер предложил болельщикам поддержать игроков в раздевалке перед матчем Лиги чемпионов

14:29 64 Читати українською
Шахтер предложил болельщикам поддержать игроков в раздевалке перед матчем Лиги чемпионов
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Донецкий клуб внедрил ноу-хау для украинского футбола перед поединком против Динамо Загреб.

 

Шахтер пытается всеми способами мотивировать игроков перед важным поединком группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

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Любой фанат может сделать скриншот из сторис Шахтера в Instagram и дописать туда слова поддержки игрокам, обозначив страницу клуба.

Все пожелания будут размещены на стенде в раздевалке "горняков" перед указанным матчем.

Домашний поединок против Динамо Загреб донецкий клуб проведет 22 октября, начало в 19:55.

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Шахтер Шахтер Лига чемпионов футбольные фанаты Шахтер - Динамо Загреб
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