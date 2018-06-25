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Шахтер предложил 7 млн евро за Рожера Гедеса

14:34 366 Читати українською
Шахтер предложил 7 млн евро за Рожера Гедеса
Рожер Гедес / фото из соцсетей

Палмейрас получил предложение от Шахтера по трансферу нападающего Рожера Гедеса.

Шахтер сделал конкретное предложение Палмейрасу по трансферу форварда Рожера Гедеса, который на правах аренды выступает за Атлетико Минейро. Чемпион Украины предложил за 21-летнего игрока 7 млн евро, сообщает UOL Esporte.

Шахтер предлагает Гедесу в 6 раз большую зарплату, чем тот получает в Палмейрасе

Однако бразильский клуб отказался отпускать нападающего за такую сумму, ведь владеет лишь 25% прав на игрока. Таким образом Палмейрас за переход Гедеса получил бы меньше 2 млн евро.

В текущем чемпионате Бразилии Гедес забил 9 голов в 12 матчах. Также интерес к нападающему проявляют Бенфика, Порту и арабские клубы.

К слову, Шахтер уже подписал Майкона, Алексея Шевченко, Жуниора Мораеса и Фернандо Педро, а также выкупил у Манчестер Сити права на Кайоде.

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