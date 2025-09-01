Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что "горняки" пытались приобрести Назаренко за 4 миллиона евро.

Звезда Шахтера уже в Лондоне согласовывает контракт – клуб АПЛ идет на рекорд, но не все так просто

"Появилась информация, что была возможность обмена между Шахтером и Полесьем. И я скажу, что Шахтер первый предложил, даже сначала не обмен, а 4 миллиона. Собственно Шахтер захотел взять в свой состав Александра Назаренко. И Полесье отказалось от этих 4 миллионов евро.

Но когда Полесье обратилось к Шахтеру, появился интерес по Назарине, то Шахтер предложил обмен: "Давайте мы вам Назарину и Шведа, еще и доплатим – и заберем Назаренко".

И опять же, пока Полесье, я так понял, не согласилось, но переговоры еще дальше продолжаются. Еще пять или даже шесть дней трансферного окна в Украине, все возможно", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Ранее журналист Михаил Спиваковский заявлял, что Шахтер был готов обменять Егора Назарину и Марьяна Шведа на Александра Назаренко. "Горняки" рассматривали вингера Полесья на позицию левого защитника.

Шахтер легко разбил Александрию после изнурительного противостояния в Лиге конференций – Педриньо элегантно забил