"Горняки" предлагали 22-летнего израильтянина разным европейским клубам, утверждает Forza Roma.

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Среди вариантов были Рома и Аталанта. Кандидатуру Соломона отклонил главный тренер "волков" Жозе Моуринью, который желает видеть атакующих игроков другого формата. Причины отказа Аталанты источник не уточняет.

Напомним, ряд ресурсов сообщил о договоренности Шахтера с Фулхэмом о трансфере полузащитника. "Горняки" получат за Соломона 7,5 млн евро, но он присоединится к лондонцам только летом. Сейчас хавбек тренируется с Шахтером и готов выступать в благотворительных матчах в поддержку Украины.

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