Шахтер предлагал Соломона Роме и Аталанте – Моуринью забраковал хавбека
Полузащитник Шахтера Манор Соломон мог оказаться в чемпионате Италии.
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Среди вариантов были Рома и Аталанта. Кандидатуру Соломона отклонил главный тренер "волков" Жозе Моуринью, который желает видеть атакующих игроков другого формата. Причины отказа Аталанты источник не уточняет.
Напомним, ряд ресурсов сообщил о договоренности Шахтера с Фулхэмом о трансфере полузащитника. "Горняки" получат за Соломона 7,5 млн евро, но он присоединится к лондонцам только летом. Сейчас хавбек тренируется с Шахтером и готов выступать в благотворительных матчах в поддержку Украины.