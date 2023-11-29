Шахтер предлагал Палмейрасу 4 млн евро за опорного полузащитника Фабинью, сообщает ESPN.

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Впрочем, бразильский клуб отказал в трансфере, поскольку рассчитывает на 21-летнего хавбека в сезоне 2024. Палмейрас продлил контракт с Фабинью до 2027-го года. На игрока рассчитывал и РБ Брагантино, но "зеленые" вышли из переговоров.

Отметим, что Фабинью провел 37 матчей за Палмейрас в сезоне 2023, однако результативными действиями не отличался.

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