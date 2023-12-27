Донецкий Шахтер определил трех кандидатов на звание лучшего игрока года в составе "горняков". Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Номинантами стали капитан команды Тарас Степаненко, полузащитник Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

В активе Степаненко в этом сезоне – один ассист в 18 матчах. Судаков забил три мяча и отдал результативную передачу в 18 поединках. В активе Сикана семь голов и четыре ассиста за 23 игры.

К слову, на зимний перерыв "горняки" пошли на четвертую строчку УПЛ. У подопечных Пушича есть в своем активе 31 турнирный пункт после 15 матчей.

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