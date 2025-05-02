Донецкий клуб предоставит ценный подарок за участие в сборе для 3-й ОШБр.

В честь 11-й годовщины последней игры Шахтера на Донбасс Арене клуб запустил продажу сувенирных билетов с этого матча, сообщает пресс-служба "горняков".

Легенда Шахтера продемонстрировал мастер-класс в матче Барселона – Интер, он пробежал самую большую дистанцию

Клуб, совместно с Третьей отдельной штурмовой бригадой проводят сбор на бронированные машины. Для того, чтобы гарантированно получить сувенирный билет, необходимо сделать донат от 1 000 грн на банк: https://send.monobank.ua/jar/6BtHLActTL.



Благотворительные взносы на сбор принимаются до 25 мая. Во время доната в поле "Комментарий" необходимо указать свой контактный номер телефона для связи. После чего со всеми участниками свяжется менеджер клуба для уточнения адреса отправки сувенирного подарка.

Напомним, свой крайний матч на Донбасс Арене Шахтер провел 2 мая 2014 года. Тогда "горняки" в рамках 28-го тура УПЛ одолели Ильичевец (3:1).

"У Динамо хорошие шансы на Лигу чемпионов": Саленко – о Шахтере, драке молодежи и перспективах киевлян в еврокубках