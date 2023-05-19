Шахтер поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав патриотическое фото Донецка
09:26 - Читати українською
"Горняки" также присоединились к своеобразному флешмобу на День вышиванки.
Шахтер в своем твиттере опубликовал фотографию из временно оккупированного Донецка, "одев" местный памятник в вышиванку.
Шевченко поздравил украинцев с Днем вышиванки и организовал сбор на реконструкцию школы
"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", – говорится в заметке под фотографией.
Напомним, что россияне оккупировали Донецк еще в 2014 году, из-за чего Шахтер был вынужден покинуть свой родной город и невероятную Донбасс Арену.
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