"Горняки" также присоединились к своеобразному флешмобу на День вышиванки.

Шахтер в своем твиттере опубликовал фотографию из временно оккупированного Донецка, "одев" местный памятник в вышиванку.

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"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", – говорится в заметке под фотографией.

Напомним, что россияне оккупировали Донецк еще в 2014 году, из-за чего Шахтер был вынужден покинуть свой родной город и невероятную Донбасс Арену.

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