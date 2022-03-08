Донецкий Шахтер даже в условиях войны пытается не забывать о праздничных датах.

Пресс-служба "горняков" выпустила короткое поздравление по случаю Международного женского дня.

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"Сегодня отмечается Международный женский день – 8 Марта. Желаем всем женщинам Украины мирного и ясного неба над головой, по-весеннему солнечного настроения, ярких улыбок и огромного счастья. Пусть исполняются все ваши желания и сбываются самые заветные мечты!" – говорится в публикации.

Напомним, наше государство 13-й день ведет мужественную борьбу против российского оккупанта, поэтому приходится откладывать мысли о футболе и других радостях привычной жизни.

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