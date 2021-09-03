"Горняки" поздравили с юбилеем Луиша Каштру, который руководил командой в двух предыдущих сезонах.

Каштру=Де Дзерби: португальское СМИ опозорилось, анонсируя новый клуб экс-тренера Шахтера

"Юбилей Луиша Каштру! Сегодня бывшему главному тренеру Шахтера исполняется 60 лет. Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья и побед на футбольном поле!" – пожелал клуб в своих соцсетях.

Напомним, недавно Каштру подписал контракт с катарским Аль-Духайлем. Второй сезон португальца в Шахтере был откровенно слабым – ни одного трофея и большое отставание от Динамо в чемпионате.

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