"Горняки" в очередной раз вписали свое имя в историю украинского футбола.

В матче 15-го тура УПЛ Шахтер на своем поле одолел Ворсклу со счетом 3:2. Эта победа продолжила домашнюю беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами до 27 матчей (23 победы и 4 ничьих), сообщает Sport.ua.

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Интересно, что этой победой дончане повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в поединках с Карпатами. Показатели те же – 23 победы и 4 ничьи.

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником:

Серия Клуб Соперник Период (з – до) 27 (+23=4) Шахтер Карпаты 08.05.1992 04.08.2019 27 (+23=4) Шахтер Ворскла 11.06.1997 23.11.2022 24 (+23=1) Шахтер Мариуполь 16.06.1998 18.09.2021 23 (+21=2) Динамо Мариуполь 04.08.1997 05.12.2020 22 (+19=3) Динамо Кривбасс 16.10.1992 30.10.2022 22 (+18=4) Шахтер Кривбасс 01.11.1992 28.08.2022 22* (+17=5) Динамо Таврия 11.09.1992 18.08.2013 22 (+9=13) Черноморец Карпаты 06.03.1992 05.05.2018 20 (+18=2) Динамо Ворскла 14.04.1997 24.04.2016 20 (+14=6) Черноморец Металлург З 22.05.1992 18.10.2015

Напомним, после 15-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет на второй строчке с 30 очками и имеет две игры в запасе.

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