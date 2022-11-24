Шахтер повторил рекорд УПЛ, который сами же "горняки" установили в матчах с Карпатами
"Горняки" в очередной раз вписали свое имя в историю украинского футбола.
В матче 15-го тура УПЛ Шахтер на своем поле одолел Ворсклу со счетом 3:2. Эта победа продолжила домашнюю беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами до 27 матчей (23 победы и 4 ничьих), сообщает Sport.ua.
Шахтер – Ворскла – 3:2 – видео голов и обзор матча с ужасным пенальти Траоре
Интересно, что этой победой дончане повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в поединках с Карпатами. Показатели те же – 23 победы и 4 ничьи.
Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником:
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период (з – до)
|
27
|
(+23=4)
|
Шахтер
|
Карпаты
|
08.05.1992
|
04.08.2019
|
27
|
(+23=4)
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
23.11.2022
|
24
|
(+23=1)
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
16.06.1998
|
18.09.2021
|
23
|
(+21=2)
|
Динамо
|
Мариуполь
|
04.08.1997
|
05.12.2020
|
22
|
(+19=3)
|
Динамо
|
Кривбасс
|
16.10.1992
|
30.10.2022
|
22
|
(+18=4)
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
01.11.1992
|
28.08.2022
|
22*
|
(+17=5)
|
Динамо
|
Таврия
|
11.09.1992
|
18.08.2013
|
22
|
(+9=13)
|
Черноморец
|
Карпаты
|
06.03.1992
|
05.05.2018
|
20
|
(+18=2)
|
Динамо
|
Ворскла
|
14.04.1997
|
24.04.2016
|
20
|
(+14=6)
|
Черноморец
|
Металлург З
|
22.05.1992
|
18.10.2015
Напомним, после 15-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет на второй строчке с 30 очками и имеет две игры в запасе.
Шахтер выстрадал победу над Ворсклой в матче с двумя пенальти – игру перенесли на 2 часа, Мудрик снова забил