Недавно стало известно, что Болонья заинтересовалась Кевином. Итальянский клуб предложил за бразильского вингера 25 миллионов евро.

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Как сообщает Tutto mercato web со ссылкой на Sky Sport, предложение Болоньи составляло 15 миллионов евро плюс бонусы. Шахтер отказал итальянцам, поскольку планирует получить за трансфер Кевина 40 миллионов евро.

Напомним, что 22-летний бразилец присоединился к "горнякам" в январе 2024 года. В общем Кевин сыграл за Шахтер в 53 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Контракт вингера с клубом действует до 31 декабря 2028 года.

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