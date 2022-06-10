Защитник Шахтера Додо имеет шансы оказаться в Барселоне – "горняки" определились с суммой, которую хотят получить за бразильца.

Барселона заинтересована в приобретении Додо, однако каталонцам придется потратиться – Шахтер стремится получить 20 млн евро за своего латераля, сообщает UOL.

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Интересно, что раньше "горняки" отклонили аналогичные предложения от Тоттенхэма и Баварии. Альтернативой Додо является Аспиликуэта, однако именно бразильца видят прототипом Дани Алвеса, который был основным правым защитником Барселоны в одну из самых успешных эпох в истории клуба.

Напомним, Додо перешел в Шахтер в 2018 году из Куритибы. Контракт бразильца рассчитан еще на 4 года. За первую команду "горняков" латераль сыграл 97 матчей, забил 5 голов и отдал 17 ассистов.

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