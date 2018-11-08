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Шахтер потерпел самое крупное поражение при Фонсеке

14:46 83 Читати українською
Шахтер потерпел самое крупное поражение при Фонсеке
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Матч против Манчестер Сити Паулу Фонсека может отнести к антидостижениям в кресле главного тренера Шахтера.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити отгрузил Шахтеру 6 безответных мячей.

Такой разгром стал самым крупным поражением Фонсеки у руля донецкого Шахтера.

Шахтер уступает только одной команде по пропущенным мячам в Лиге чемпионов

До этого Паулу проигрывал лишь дважды со счетом 0:3 от того же Манчестер Сити и от Наполи в прошлом сезоне ЛЧ.

Напомним, Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка. Но при этом донецкий клуб еще сохраняет математические шансы на выход в плей-офф турнира.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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