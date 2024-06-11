Шахтер хотел подписать полузащитника Сан-Паулу Энрике Кармо, сообщает Globo.

Черноморец в шаге от трансфера вратаря Шахтера – дорогущий новичок "горняков" закрыл экс-киперу Динамо перспективы

По информации источника, "горняки" пытались договориться о переходе сразу после Копиньи (культового турнира в Бразилии, – прим.), однако получили отказ в трансфере 17-летнего вингера, чей контракт с "трехцветными" действует до 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что Сан-Паулу хочет, чтобы Кармо сначала поиграл в первой команде – тогда можно будет увидеть его потенциал на таком уровне и установить реальную стоимость на рынке.

Интересно, что помочь Шахтеру с трансфером могла Рома, которая стремилась подписать другого таланта – Вильяма Гомеса, но также получила отпор. Именно на эту пару бразильский клуб возлагает большие надежды.

Напомним, Кармо – воспитанник Сан-Паулу. За первую команду пока не дебютировал. В его активе 1 гол в 3 матчах за сборную Бразилии U-16.

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