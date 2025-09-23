Правый вингер Шахтера Алиссон не попал в протокол на матч против Зари (1:0) из-за травмы.

Дебютный гол новичка "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Заря – 1:0

По информации ТаТоТаке, футболист, который недавно отпраздновал свое 20-летие, получил повреждение, из-за которого может пропустить остаток календарного года.

Точный характер травмы еще уточняется, но ожидаемый срок восстановления составляет 2-3 месяца. В лучшем случае Алиссон сможет вернуться на поле в начале декабря.

Уже 3 октября Шахтер в рамках первого тура основного раунда Лиги конференций встретится с Абердином.

Шахтер выцарапал победу над Зарей и догнал Динамо – Изаки Силва забил дебютный гол, Мейреллиш отдал первый ассист