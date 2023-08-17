Тете стал игроком Галатасарая, что разозлило Шахтер, которому принадлежат права на бразильца. "Горняки" требуют даже дисквалифицировать вингера за своевольный переход. А тем временем воспитанник Шахтера Даниил Кревсун зажигает в составе Боруссии Д U-19 – "горняки" потеряли игрока бесплатно.

Украинцы за рубежом имеют немалые успехи. Так, Кочергин помог польскому Ракуву пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Правда, Владислав не забивал во втором поединке. Таловеров уже стал игроком ЛАСКа, а Кривцов отметился классным ассистом в матче Кубка лиг. Об этом, а также об амбициозных планах Лунина, смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".