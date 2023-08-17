Шахтер потерял звезду и воспитанника, Кривцов поспособствовал успеху Месси и Ко, возвращение Зинченко
"Футбол 24" подготовил дайджест самых важных новостей последних нескольких дней.
Тете стал игроком Галатасарая, что разозлило Шахтер, которому принадлежат права на бразильца. "Горняки" требуют даже дисквалифицировать вингера за своевольный переход. А тем временем воспитанник Шахтера Даниил Кревсун зажигает в составе Боруссии Д U-19 – "горняки" потеряли игрока бесплатно.
Украинцы за рубежом имеют немалые успехи. Так, Кочергин помог польскому Ракуву пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Правда, Владислав не забивал во втором поединке. Таловеров уже стал игроком ЛАСКа, а Кривцов отметился классным ассистом в матче Кубка лиг. Об этом, а также об амбициозных планах Лунина, смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".