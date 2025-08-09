Буркинийский нападающий "горняков" Лассина Траоре получил тяжелую травму в матче 1-го тура УПЛ против Эпицентра (1:0).

Шахтер не сможет рассчитывать на Траоре до конца календарного года, сообщает Украинский футбол.

Миколенко травмировался в матче с Ромой – спортивный врач предположил, какое повреждение получил украинец

Отмечается, что 24-летний нападающий получил травму квадрицепса. Игрока ожидает операция, он пропустит около пяти месяцев. Ранее Шахтер потерял бразильского вингера Кевина, который получил повреждение игре с турецким Бешикташем (2:0).

В текущем сезоне Лассина Траоре провел три поединка за Шахтер, результативными действиями не отличался. Контракт игрока с Шахтером рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо